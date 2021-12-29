A股新紀錄誕生，截至29日盤中，2021年全年成交額超越2015年的史上最高年度總成交額人民幣（下同）254.5兆元，再創歷史新高紀錄。

綜合陸媒報導，從總量上來看，截至12月28日收盤，滬深兩市年內總成交額達254.13兆元，較2015年的史上最高年度總成交額254.5兆元只相差3690.37億元。

另一方面，2021年以來的日均成交額為1.06兆元，已超過2015年的1.04兆元，創下歷史之最。

此外，2021年還創下有史以來持續時間最長的成交額破兆記錄。東方財富Choice數據顯示，自2014年12月5日歷史首次滬深兩市成交額破兆開始，迄今A股只發生過10次成交額連續10個（含）交易日以上破兆元的情形，其中2015年和2020年均為3次，2021年有4次。

其中，2021年7月21日至9月29日，滬深兩市連續49個交易日成交額破兆，創下歷史之最，超過2015年的連續43個交易日破兆，而最近的10月22日至12月24日滬深兩市又是連續46個交易日成交額破兆。