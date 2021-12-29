根據對萬事達卡SpendingPulse節日銷售數據所做的分析，在今年11月1日至12月24日美國的購物季期間，美國消費者不但湧進了實體店面，特別的是在新冠疫苗完整接種率低於6成的幾個州，銷售成績尤其強勁。

根據這份報告，今年的美國節日購物季總銷售額超過8000億美元，其中，電商銷售額大幅成長11%。實體店銷售額亦交出亮眼的成績，較去年同期成長8.1%，儘管Omicron新冠變種病毒在11月中下旬橫空出世，殺得所有人措手不及。

根據萬事達卡所做的調查，阿肯色、肯塔基和西維吉尼亞在這段期間的店內銷售額增長最為強勁，特別的是這幾個州的疫苗完整接種率都不到55%。

這幾個州的實體店銷售額都增長逾10%，優於全國的整體銷售表現。

愛達荷州是美國接種率最低的州，但實體店銷售額成長6%～8%。產業研究公司Forrester分析師Sucharita Kodali表示，這些州往往更傾向於自由主義，對於外出這件事並不會太小心。

分析亦指出美國東岸部分地區擁有全國最高的疫苖完整接種率，但當地的實體店銷售增長卻較為平緩。以完整接種率達72%的紐約為例，在這段期間的實體店銷售額卻僅成長5%～6%。

當然也有一些疫苗接種率高的州，如明尼蘇達和新墨西哥，其店內銷售額也交出了增長逾10%的好成績。