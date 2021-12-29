房價物價持續上漲，但仍有許多人會選擇北漂工作，有網友好奇，台北除了工作機會多以外，還有什麼吸引人的優點，多數網友一面倒大讚交通很方便，不用開車也能去很多地方。

一名網友在PTT八卦板發文表示，他認為台北人潮擁擠、房價物價都貴的驚人、停車也非常不方便，碰到連假台北就如空城一般，但還是有很多人會選擇北漂生活，讓他好奇台北到底有什麼吸引人的優點。

多數網友皆大讚交通很方便，想去哪裡都可以，「不用開車可以到達多數的地方、要買什麼要吃什麼基本上都有」、「有大眾運輸」、「有捷運，不用買車也很方便」。

也有不少網友留言分享台北的優點，「很多可以約會、聚餐、閒聊的好地方」、「要做什麼都很方便」、「生活品質還不錯」、「工作機會多，薪資比較高」。

此外，也有網友認為，經常下雨是住台北的缺點，「天氣很糟」、「缺點就是常下毛毛雨，濕冷天氣多」、「夏天悶熱，冬天潮溼多雨，導致房子容易發霉」。