重新開張的太平坪林圖書館，前身為太平國中體育館，圖書館與親子館共構。（馮惠宜攝）

太平坪林圖書館增設的二樓空間特別融合閱讀與運動兩大元素，採立體錐形三角屋頂設計，塑造圖書屋意象，透過大面窗設計導入戶外綠意。（馮惠宜攝）

台中市政府斥資1500萬元重新打造的太平坪林圖書館二樓閱讀空間，以立體錐形三角屋頂塑造圖書屋意象，牆面則以骨架搭設，保留太平國中原始籃球場鋪面地板記憶，並規劃「金漫獎圖書展」，展出得獎經典圖書及漫畫等書籍，成為充滿青春活力的新潮圖書館，29日正式啟用。

台中市長盧秀燕29日親自見主持剪綵典禮，她表示，太平區快速發展，生活宜居建設好，人口從10萬增加至將近20萬，原坪林圖書館1樓不敷使用，市府編列1500萬元預算增建2樓，「閱讀是最棒的事情」新年前送上最有意義的文化禮物，繼續傳遞書香。

盧秀燕也說，除了圖書館，太平地區建設不斷，新高國小二期校舍也興建中，其他還有太平區市民大道第二期工程、太平國民暨兒童運動中心皆陸續推動，各項建設逐步到位。

文化局長陳佳君指出，坪林圖書館前身為太平國中體育館，為呼應這段屬於太平人的回憶，此次增設的二樓空間特別融合閱讀與運動兩大元素，採立體錐形三角屋頂設計，塑造圖書屋意象。透過大面窗設計導入戶外綠意，牆面以骨架搭設，並保留原始籃球場鋪面地板，用具歷史記憶的建築場館，設計符合青少年的想像空間，希望讓青年學子在這裡留下青春洋溢的閱讀記憶。

文化局表示，太平區目前擁有兩處公共圖書館，為滿足在地民眾對於閱讀資源需求和考量空間安全，市府進行坪林圖書館整棟建築耐震補強及室內設計裝修工程，歷經10個月的工期，館舍空間由一樓擴增至二樓，民眾可使用的圖書館面積由490坪增加到710坪，民眾使用率最高的閱覽座位，則由80位增加至160位，有效改善過去館內閱讀空間不足、閱覽座位一位難求的情況。