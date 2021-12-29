以可愛的棉花糖寶寶擄獲眾人心的《魔鬼剋星：未來世》（Ghostbusters：Afterlife）由「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）領軍天才童星麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）及《怪奇物語》芬恩伍法德（Finn Wolfhard）演出，將展開一場刺激又冒險的捉鬼之旅，不僅在美國開出票房佳績，更在爛番茄網站上獲得觀眾評比95分的高分。

上個月剛獲時人雜誌（People Magazine）選為「2021年度最性感男人」的保羅路德，向來以幽默風趣的表演風格著稱，這次在片中飾演一位小學老師，他一看到腳本就愛上這個角色：「我最愛這個角色的地方是他可以直接告訴大家不想教書，也絲毫不在意，更不用說根本不想管這些小朋友，我覺得這真的是個很有趣的角色。」

片中演出的童星中最有名氣就屬在《怪奇物語》大放異彩的芬恩伍法德，他從小就是《魔鬼剋星》的粉絲：「這真的是一系列經典的電影，因為每個角色你都能夠有一些共鳴，更不用說他們精彩的演出方式讓人難以忘懷。我真的很幸運，我爸媽從小就會給我看《魔鬼剋星》，跟我差不多年紀的孩子應該沒有人不知道《魔鬼剋星》，實在是太著名了！」

《魔鬼剋星》系列電影中最經典的白色凱迪拉克ECTO-1，這次也成為年輕主角們的捉鬼神車。芬恩伍法德實際上沒有開這輛車在路上狂飆，但當時他坐在ECTO-1裡，拍攝那場穿過超大麥田、整輛車最後騰空飛起後落地戲時，感到超級興奮，直呼「太酷了」。該片本周五（31日）在台上映。