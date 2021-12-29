冷氣團接連報到天氣溼冷，桃園市有民眾頂著風雨騎機車而咳嗽不止，咳到深夜無法入睡且呼吸急促幾乎喘不過氣，到醫院急診醫師檢查後發現是氣喘發作，合併黴漿菌感染，住院治療才獲得改善。醫師也呼籲，很多人得了氣喘卻不自知，常被誤認是感冒，如果民眾咳嗽超過2周以上，建議到醫院做氣喘檢查。

聯新國際醫院胸腔內科醫師謝國洲指出，氣喘是很常見的疾病，主要症狀有咳嗽、胸悶、呼吸伴隨咻咻的喘鳴聲、呼吸困難等，以慢性咳嗽最為常見，卻容易被誤認是感冒、空氣汙染，或胃食道逆流引起的喉嚨不適。氣喘與氣候、體質有關，在清晨和深夜會咳得比較厲害，也常合併如鼻子過敏、眼睛過敏等。胃食道逆流引起的咳嗽則與飲食及生活習慣有關，常常是剛吃飽，熬夜，喝咖啡等刺激性食物。而氣喘好發於冬季溼冷天氣，特別是早晚的低溫與溫差大都容易誘發。

謝國洲說，氣喘的風險因子還包括冷氣團接連報到天氣溼冷，桃園市有民眾頂著風雨騎機車而咳嗽不止，咳到深夜無法入睡且呼吸急促幾乎喘不過氣，到醫院急診醫師檢查後發現是氣喘發作，合併黴漿菌感染，住院治療才獲得改善。醫師也呼籲，很多人得了氣喘卻不自知，常被誤認是感冒，如果民眾咳嗽超過2周以上，建議到醫院做氣喘檢查。

聯新國際醫院胸腔內科醫師謝國洲指出，氣喘是很常見的疾病，主要症狀有咳嗽、胸悶、呼吸伴隨咻咻的喘鳴聲、呼吸困難等，以慢性咳嗽最為常見，卻容易被誤認是感冒、空氣汙染，或胃食道逆流引起的喉嚨不適。氣喘與氣候、體質有關，在清晨和深夜會咳得比較厲害，也常合併如鼻子過敏、眼睛過敏等。胃食道逆流引起的咳嗽則與飲食及生活習慣有關，常常是剛吃飽，熬夜，喝咖啡等刺激性食物。而氣喘好發於冬季溼冷天氣，特別是早晚的低溫與溫差大都容易誘發。

謝國洲說，氣喘的風險因子還包括塵蟎、黴菌、空氣汙染、揮發性有機化合物，或是對特定食物過敏以及肥胖、遺傳等。此外，成年型氣喘以女性居多，根據國外研究，可能與吸入廚房油煙及打掃時的揚塵有關。

他提醒，反覆氣喘如果置之不理，發炎症狀日積月累恐變成慢性支氣管炎、呼吸道上皮黏膜纖維化，導致肺功能變差，進而引發其他肺部疾病或併發症等不可逆的傷害。急性氣喘惡化時也可能非常嚴重，若未即時給予有效治療也會致命，不可不慎。民眾可上網搜尋「線上e-ACT氣喘控制評量」，如有咳嗽或呼吸道不適症狀，可先上網自行測驗再評估是否就醫。