多年前在農曆春節期間，民眾發現有人攜帶幼兒在交流道旁販賣玉蘭花，通報新北市社會局，案經蘆洲社福中心進場協助，發現案家竟育有多名子女，且居住環境不佳，社工不僅協助申請福利身分，還媒合民間資源挹注，其中新北市急難救助會還動員志工幫忙整理住家環境，社工考量案家的經濟和親職照顧能力，力勸案家節育，所需1萬多元費用，也由救助會全額補助。

新北市急難救助會理事長張基聖、顧問團長胡金星和多位會員，29日上午運送市值10萬元的民生物資，包含高單價的奶粉、尿片等，給蘆洲社福中心，由社會局副局長許秀能代收，其中包含特別給這案家的明治奶粉，因為小孩適應該品牌，救助會所捐贈的物品，會依據社工的報告和處遇計畫，採取「客製化」提供。

蘆洲社福中心主任林玉梅表示，蘆洲因移入人口多，有些年輕父母面臨工作和家庭經濟的雙重壓力，無法好好照顧子女，像玉蘭花案，社工已持續服務陪伴4年，發現這位媽媽幾乎每隔一年就生育一胎，已經生了5個孩子，而爸爸在工地打工，收入也不穩定，媽媽育兒知能也不足，其中一名孩子還有發展遲緩現象，社工除協助申請各項福利身分外，也引進育兒指導，甚至媒合民間資源挹注，新北市急難救助會幾乎提供全方位的服務，包含孩子就學資助、新床鋪新棉被提供、居家環境清理、醫療節育補助等，希望協助案家逐步脫貧。

社會局副局長許秀能表示，非常感謝新北市急難救助會，從每年多次捐贈新泰社福中心民生物資，以提供弱勢所需，現在服務的觸角越來越廣，成為各社福中心的好夥伴，而且不僅提供物資和急難救助金，甚至志工也會跟著社工進場協助案家整理環境，給案家一個舒適的居住空間。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，今年疫情期間許多弱勢家庭生計受到衝擊，救助會今年光急難金已發放96案，金額共83萬3千元。在民生物資的提供上，包含新泰、蘆洲、板橋等社福中心共提供171萬元左右；累計從94年創會迄今，救助會捐贈金額已超過700萬元。