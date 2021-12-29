「做房仲要賣自己喜歡的房子，才能安心地介紹給客戶。」在房仲業一出二進的陳奎興，先後在信義房屋、永慶不動產任職，2020年加入永慶不動產台中惠中西屯加盟店，半年時間業績已衝破650萬元，收入直逼300萬元，打破在信義房屋的年薪。厲害的是，2021年年薪粗估600萬元，更是向上攀升近6倍！

本身就讀建築科系，畢業後到建築師事務所跟營造公司上班，陳奎興主要負責繪製設計圖。但眼看身邊同輩就算攻讀碩士、博士，薪水想要突破100萬元也是難如登天，所以才想轉往業務性質的工作，房仲經紀人成為他人生職涯的轉捩點。

陳奎興2013年初加入信義房屋，有感於工作型態固定守成，其自由程度和時間彈性上，跟想像有落差，久而久之他開始＂職業倦怠＂！所以，選擇在4年後離職，以放鬆、沉澱的心情到慈善基金會工作。直到2020年小孩要上幼稚園，家庭開銷變大，才又決定回到房仲業。

在永慶加盟體系工作有效率！不僅有i智慧系統與行動智能經紀人APP輔助，加上加盟四品牌的深度聯賣，讓商圈新人不用煩惱沒有物件可以銷售。(圖/永慶不動產提供)

系統和科技工具助攻、業績聯賣率50% 帶動平均月薪突破40萬

雖然之前服務的區域在新竹，不過陳奎興觀察，台中西屯區房市的潛力多，即便對台中不甚熟悉，第一次到台中開車還迷路、只能依靠導航，他還是決定在2020年4月加入永慶不動產台中惠中西屯加盟店，希望在這個城市闖出一片天。

「永慶房產集團品牌力強大，強大的聯賣和科技系統資源，幫助我在業績上達到成就。」陳奎興開心提到，尤其剛到不熟悉的商圈，一開始的案子都不多，沒有老客戶、就沒有機會簽進委託，可是有了聯賣系統、i智慧、行動智能經紀人APP的輔助，讓他在2個月內賣光北屯區機捷周遭的預售屋，業績聯賣率高達5成。

說到回鍋房仲業到永慶不動產任職與之前最大不同處，陳奎興最有感的莫過於薪獎制度。他說，因前東家只有固定底薪，所以業績做多做少，對薪水的影響不會太多，在永慶不動產可不一樣！努力可以轉換成應得的薪資報酬，讓他在工作上更有衝勁。值得一提的是，2021年陳奎興的業績、成交件數、委託量皆較2020成長2倍，業績截至目前為止，已飆破1200萬，以平均一週成交一件的速度，成交了近60組客戶，目前平均月薪已經超過40萬元。

陳奎興善用多元行銷平台，幫助自己累積服務好口碑，目標2022年可以跟著團隊「一年開出一間店」，服務大台中地區的廣大消費者。(圖/永慶不動產提供)

善用各種行銷管道 累積好口碑、好感度

有別於在信義房屋不能幫自己做廣告，陳奎興慶幸在加盟體系有很多行銷管道可發揮！為了更完善地服務客戶，他還學習自建網站，原本以為網路客的年齡層，多偏向年輕族群，但實際接觸後，發現有不少50、60歲的客群。此外，他也積極經營臉書及IG，將這三個平台培養成行銷輔助管道，走出跟其他房仲不同的路。

陳奎興補充，預售案雖然熱門，其實多數人都過其門而不入，於是他會將周遭建案都看過一遍，並把蒐集的資料、看完預售案的心得，一一整理並分享在網站、臉書和IG上。隨著資料建檔越來越完整，漸漸開始有客戶會透過網路找到他，「我回到房仲業這一年半的時間，靠著這些平台收穫不少，也開始累積許多老客戶，服務好口碑逐漸擴散出去。」

談到從事房仲業的心路歷程，陳奎興表示，之前碰到許多長輩很輕蔑房仲經紀人這個職位，因為不肖業者大賺黑心價差、欺瞞屋況的報導一直沒斷過，也曾經因而感到挫折，但他始終相信只要拿出專業、真誠的態度，站在客戶的角度思考需求，一次、兩次、十次，自然而然會傳遞給客戶。

陳奎興笑說，「當對方看到我網站上的詳細資料，不只有空拍圖，還有建商、建案的完整資料，接受度真的變高了。」關於未來的目標，他自信地說，希望2022年開始，可以跟著團隊「一年開出一間店」，服務大台中區的廣大消費者。