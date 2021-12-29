「米塔炙燒牛排專門店」近日進駐高雄大遠百，開設全國第3家、高雄第2家門市。（柯宗緯攝）

米塔炙燒牛排專門店進駐高雄大遠百12F，邀請到品牌協理-孫庭維(左3)、張丁文經理(左2)、行銷經理-林思偉(左1)，及高雄大遠百店長黃友誠經理(右3)、陳建宏副理(右2)、梁裕祥處長(右1)共同剪綵，盛大開幕。（柯宗緯翻攝）

「米塔集團」旗下「米塔炙燒牛排專門店」近日進駐高雄大遠百，開設全國第3家、高雄第2家門市，這也是米塔集團從大河屋後開設於高雄大遠百的第2家店。今（29）日盛大開幕，並舉辦公益餐會，邀請高雄市調色板協會服務對象享用美味餐點。

高雄大遠百店長黃友誠表示，疫後百貨恢復成長動能、透過電影強片上映、餐飲改裝及新櫃進駐等生力軍匯集，重新吸引消費者回到百貨消費，餐飲是一大重點，讓百貨人潮快速回流、更帶動營收成長。

黃友誠提到，歷經近2年的疫情，讓民眾徹底改變生活動形態，連消費習慣也大受影響，越來越多消費者到百貨以用餐為主要目的，把逛商場作為次要目的，點出了餐飲對於百貨商場帶來的「停留經濟」影響力。

此次「米塔炙燒牛排專門店」大舉進駐高雄大遠百12樓，除了全新打造舒適明亮的用餐環境也準備了精緻美味餐點，更有針對喜歡雙重口味的饕客推出雙拼系列，同時，針對家庭客推出兒童排餐等多種豐富選擇，為滿足饕客的味蕾，歡迎民眾來嚐鮮。

米塔集團行銷部經理Sam表示，2014年開始與各個公益社福單位合作，7年來愛不停息地做公益總捐助價值超過千萬。2021年米塔集團旗下米塔炙燒牛排專門店跨越疫情再展店，持續做公益，與高雄大遠百合辦「愛的守護、食在幸福」公益餐會，善盡企業社會責任、用愛回饋社會，將溫暖散佈到更多需要的地方，用美食鼓勵高雄市調色板協會服務對象增加信心、生活的動力。