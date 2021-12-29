交通部近年大力支持採用科技執法，其中讓人不易察覺的區間測速，讓許多駕駛恨得牙癢癢，而區間測速設備今年1月爆出有廠商零件採用大陸製品，被質疑有資安疑慮，被交通部全面喊卡停用。交通部道安會今表示，檢驗標準已經訂出，全台45處區間測速只要通過廠商認證就能重啟，預估最快過年前就能回歸。

去年4月底，彰化先有區間測速設備瑕疵，讓警方撤銷3000多張罰單，被立委批評設備沒有經過國家檢驗，多數設備當時已先喊卡。今年1月又傳出有設備採用大陸零件，引發資安外洩疑慮，交通部決定所有區間測速暫停使用。

交通部與經濟部歷經1年多努力後，日前通過區間測速設備的檢驗標準。根據規範，區間測速系統所取得且傳輸資料為「車輛車號」與「區域範圍內行駛之起迄時間」，為減少資料傳輸安全疑慮，所使用之網路攝影機，資料傳輸至少應符合經濟部工業局選任之物聯網資安認驗證制度推動暨認證機構（行動應用資安聯盟）所公布產業標準。

道安會執行秘書吳木富表示，區間測速設備經財團法人全國認證基金會（TAF）認證之第三方資安實驗室進行檢測通過後，即刻恢復使用，目前國內有9家廠商可協助認證，全台45處區間測速，最快可在農曆年前重啟。