國內高球領導廠商明揚（8420），受惠高爾夫球運動熱潮，客戶訂單出貨比達120％，高爾夫球出貨量2021年可望達1700萬打以上，將跟2021年的全年營收和每股稅後盈餘，3項同創歷史新高紀錄，因客戶端需求持續，2022年營運維持正面積極前景。

明揚2021年前11月營收達23.57億元，年增68.64％，累計2021年前三季每股稅後盈餘3.11元，比2020年同期的0.69元，大增350.72％，由於明揚歷年最高獲利紀錄是2019年的每股盈餘2.53元，因此，獲利創新高已成定局。

明揚董事長劉安?29日表示，由於高爾夫球（小白球）的訂單滿滿，今年的客戶訂單「有些還擠不進去」，明年訂單大概也是如此，而且幾乎每天都在緊盯貨櫃、和船期，另外就是生產原料的進料，是否來得及提供生產，例如高球重要生產原料的Surlyn（離子化樹酯），要由美國進口，卻有卡卡的問題，有時得跟客戶研議調整配方因應。

明揚代理發言人林肯毅指出，由於疫情關係，出國旅遊受限，導致下場打高爾夫球的人口大增，小白球的市場訂單需求很強，2021年全年幾乎沒有淡季。

林肯毅表示，2021年明揚的小白球訂單出貨比，達120％，換句話說，客戶訂單遠大於供給，使得明揚2020年的小白球出貨量1150萬打，早就被突破，累計今年前11月的出貨量，已衝高到1600萬打，全年上看1700萬打到1800萬打。

他說，由於2021年12月出貨仍然暢旺，因此，明揚2021年的全年營收、全年獲利，將跟小白球出貨量一樣，3項都將創歷史新高紀錄。

林肯毅指出，明揚位於屏東科技產業園區的廠房，去年第三季就已完成擴廠、量產，因此，足以滿足2022年客戶端的小白球需求。