六角國際旗下全球手搖茶飲領導品牌「日出茶太Chatime」，再度推出「我的第一杯茶太 My First Chatime」國際品牌日活動，將在2022第一天串連澳洲、英國、台灣、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、加拿大、荷蘭等超過全球9個國家地區，伴隨各地新年第一道日出，用珍珠奶茶迎接2022嶄新的開始。

1月1日當天只要在日出茶太指定活動門市拍照就能獲得免費珍奶，再享買飲料送珍珠優惠。即日起更加碼於線上狂灑紅包雨，提供超多獨家優惠。

「日出茶太Chatime」門市橫跨全球六大洲，超過52個國家地區，自2018年起於元旦推動全球「我的第一杯茶太 My First Chatime」國際品牌日活動，以全球串連的形式，伴隨各地的第一道日出相繼展開，希望每年第一天都能以日出茶太飲品開啟全新的一年。後疫情時代邁入第二年，今年日出茶太特別推出全球同步品牌線上活動，讓世界各地茶太粉不需出門線上就能領取免費飲料優惠券與各式好康，台灣門市更推出雙倍好康，線上搶超值優惠紅包，讓民眾笑喝喝迎接2022年。

「2022我的第一杯茶太 My First Chatime」活動於1月1日當日限定，中午12:00開始只要在日出茶太活動門市讓同仁拍照分享就能領取號碼牌，並於12:30免費兌換乙杯珍奶，每間店限量50杯。現場更備有活動拍照框以及趣味性十足的互動對話框，讓粉絲發揮創意曬美照。此外，當天加碼限量優惠，於13:00-15:00期間，選購任一飲品乙杯即可享免費加珍珠乙次，體驗多重Q彈口感。

日出茶太也體恤元旦當天想要睡到飽的粉絲，線上獨家推出中獎率100％、人人有獎的「虎虎紅包雨」限時跨年活動，即日起至1月1日開灑超優惠紅包雨，只要點擊活動連結就能搶紅包，內容包含飲品第2杯5折、免費加料加到滿等超多優獨家優惠，就是要讓你喝飽飽、能量滿滿活力迎新年。