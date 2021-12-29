財政部南區國稅局表示，2021年第4季（按季開徵）及2022年1月（按月開徵）營業稅，原本繳納期間為2022年2月1日至2月10日，因配合農曆春節連續假期（1月29日至2月6日），將訂為2022年2月11日～21日。（適逢星期日而順延至21日）。

該局說明，營業人收到繳款書後，除至代收稅款金融機構臨櫃繳納（郵局不代收）或稅額在新台幣3萬元以下者，可到統一、全家、萊爾富及來來OK等四大超商繳納稅款外，亦可使用自動櫃員機或透過網路繳稅服務網以信用卡、晶片金融卡或活期儲蓄存款帳戶轉帳繳納。

另外，營業人也可透過行動裝置或行動裝置應用程式APP，掃描繳款書上QR-Code行動條碼後，以信用卡、晶片金融卡或活期儲蓄存款帳戶轉帳繳納。

該局提醒營業人，若於繳納期間末日（2022年2月21日）未能繳納者，仍可於繳納期間屆滿後三日（2022年2月24日）24時前，利用上開方式繳納稅款，逾期則只能到代收稅款金融機構繳納，且依法須加徵滯納金，