榮登泡麵達人2022台灣十大快煮麵排行的來拌麵，應景推出了「虎運年節禮盒」，元月10日前官網下單享早鳥8折等多重優惠。（漢來提供）

漢來美食2022新春限定禮，打破傳統既有的禮盒包裝思維，改以「皮革提籃」來盛裝年節伴手禮，頂級款「丰尚禮盒」特選台灣野生烏魚子、極品XO醬、及多款漢來經典人氣點心。（漢來提供）

漢來美食今年特別推出的「炭烤台灣野生烏魚子」，方便食用的單片真空包裝，即拆即食，炭烤香味濃郁，軟糯涮嘴。（漢來提供）

迎接年節送禮旺季，餐飲集團漢來美食今年在包裝設計上花心思，打破傳統既有的禮盒包裝思維，改以皮革製成的「皮革提籃」、「皮革提袋」來盛裝年節伴手禮，既時尚、大方又兼具環保，同時強化產品實力，增加了台灣野生烏魚子、手做花生醬和XO醬等新產品，更豐富的商品搭配新穎設計包裝，漢來美食樂觀預估今年春節禮盒銷售可上看1萬組。

春節送禮是台灣少不了的習俗，但是過度的精美包裝品卻衍生了大量垃圾，漢來美食向來重視環境保護，每年的節慶伴手禮，都設計了可多元運用及包裝減量的禮盒包裝，今年春節更是別出心裁，跳脫一般傳統「盒裝」的禮盒框架，選用質感強韌耐用、同時散發高貴氣息的「皮革」為材質，打造出線條精美、俐落有型的「簡約萬用提籃」。

以及剪裁優美時尚的「雙色拼接托特包」2款包裝，喜氣洋洋的紅色皮革面料，繪上美麗盛綻的桔梗花、木蘭花圖騰，有著吉祥、花開富貴的美好寓意，而提籃、提袋內的伴手禮拿出來後，不論是逛街、約會，還是拎去買菜、野餐，都是最時尚的穿搭配件，同時也可當作居家佈置收納使用，是既潮又超實用的過年禮物。

漢來美食「2022虎運」年節禮盒系列分別為「丰尚禮盒」與「丰緻禮盒」兩款新春限定禮盒，滿載多款漢來經典人氣點心，包含榮獲高雄十大伴手禮殊榮的「國宴旺來酥」、製作極費功夫的手作甜點「南棗核桃糕」、以低糖美味為前提製作的香濃「花生牛軋糖」、象徵富貴團圓的「黑糖桂圓富貴糕」。

除了這四款春節應景的零嘴外，2款禮盒還加入了今年特別推出的新商品，頂級款的丰尚禮盒內特選台灣頂級烏金「炭烤台灣野生烏魚子」，方便食用的單片真空包裝，即拆即食，炭烤香味濃郁，軟糯涮嘴，同時還有頂級海鮮滋味「極品XO醬」；而人氣款的丰緻禮盒則是精選老少皆宜、香濃味美的「無糖花生醬」與「杏仁酥」，讓您體面送禮、完美表達心意！

漢來美食今年特別推出的「炭烤台灣野生烏魚子」，是特選來自高雄在地蚵仔寮的野生烏魚子，依循古法炭烤，厚切小巧、適口方塊，鮮香甘醇且口感紮實，配茶一起品嘗風味極佳！而帶有「好事發生」寓意的「無糖花生醬」，則是選用台灣風土孕育顆顆飽滿的好花生，油脂豐美，香氣十足，與日本同步研磨技術新鮮磨製，打造最佳油脂比例，帶來滑順細膩質地，濃郁香醇滋味入菜和當抹醬都很過癮。

漢來「丰尚禮盒」與「丰緻禮盒」即日起接受預訂，每盒售價分別為2680元、1880元，一次購買10盒即享95折、50盒以上享9折的折扣優惠，數量有限。

漢來美食旗下多個品牌也準備了豐富多樣的年節禮盒，像是位於漢來飯店9樓的福園，就針對今年特選的厚切烏魚子推出「炭烤野生烏魚子禮盒」，以日式仿木禮盒包裝，精緻高雅，兼具美觀與美味的最佳伴手禮，每盒10入售價1680元。

此外，10樓翠園今年持續推出長年熱賣的多款禮盒，像是嚴選干貝、家鄉肉、特選蝦米等多種上等食材加上祕法調配而成的「御膳XO醬禮盒」；匯集風味絕佳的廣式肝腸及臘腸的「極品臘味禮盒」；另有象徵步步高升的「臘味蘿蔔糕禮盒」和「臘味芋頭糕禮盒」，遵循古法精心研製，用料實在、口味細緻，是過年必吃的美味！

而糕餅小舖的「國宴旺來酥禮盒」則因前總統就職國宴採用而名聞遐邇，嚴選台灣著名的車城鹹蛋黃、高樹鳳梨、義大利進口帕瑪森起司等頂級食材製成，外皮酥香綿密、餡料入口即化，凡是吃過的人都讚不絕口，華麗又貴氣的包裝，送禮體面十足。

特製的「心裡有嗜蛋捲禮盒」是近期深受消費者喜愛的伴手禮，香醇飽滿花生、營養滿分黑芝麻、鹹香濃郁肉鬆，3款經典風味配上金黃酥脆、奶香醇厚的蛋捲餅皮，料滿實在、口感細緻，是滿足味蕾的爆漿美味！另有金牌甜點師傅純手工製作的「風尚餅乾禮盒」、香醇蔥香滋味的「幸福雙蔥餅」、柔軟且鮮奶香濃郁的「牛軋糖禮盒」等應有盡有，滿足不同需求。

榮登泡麵達人2022台灣十大快煮麵排行的來拌麵，也應景推出了「虎運年節禮盒」，五星飯店主廚監製研發，獲得許多網紅、youtuber的好評推薦，以豐富大豆蛋白製成的未來肉臊的椒麻醬香口味，更曾有單月熱銷35萬包銷售佳績。

這次推出的12入裝的年節禮盒，提供了胡麻椒香與椒麻醬香口味混搭的選擇，官網更祭出好運新春多重送，元月10日前享早鳥8折優惠價，同步享有免運優惠、買一箱加碼送單袋胡麻椒香來拌麵、隨箱附贈特製紅包袋，以及下單免登陸抽漢來五星宅配年菜等獨家優惠。