縣長林明溱也現身祝福，一同迎接竹山秀傳大禮，要價3000萬元的數位心導管機，將守候南投鄉親的健康與生命。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

全新的心導管室，5月啟用至今，已經拯救將近200為南投相信的性命。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

南投竹山秀傳醫院在地服務15年，今年改制竹山秀傳醫療財團法人竹山秀傳醫院，29日舉行揭牌儀式，縣長林明溱也現身祝福，一同迎接竹山秀傳大禮，要價3000萬元的數位心導管機，將守候南投鄉親的健康與生命。

竹山秀傳醫院今年在秀傳醫療體系總裁黃明和的促成下，12月改制為「竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院」，至於升格後民眾最擔心的醫療費用是否跟漲，院方也表示，掛號費與病患看診費院原則上維持不變，最大改變就是政策推動不須經過合夥人，會使內部行政更有效率。

縣長林明溱致詞時表示，竹山秀傳守護南投縣民已經15年，特別是濁水溪線的鄉親，今年還投入經費打造全新的心導管室，5月啟用至今，已經拯救將近200為南投相信的性命，也預祝竹山秀傳能夠早是升格為區域教學醫院，以更精實的團隊與設備，持續守候南投鄉親下一個15年。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，升格後竹秀將用嶄新的風貌來提供更高品質與暖新的服務，視病猶親，持續守護鄉親的健康，並持續擴建及整備更多先進設備，未來也會因應老年人口增加趨勢，建置長照大樓，統整社區長照資源，啟用更多友善溫馨的長照服務。

謝輝龍強調，台灣即將進入超高齡社會，因此長照需求刻不容緩，也希望更多資源挹注，能夠啟動新一代的照顧模式，打造更有深度及高齡友善的服務品質，來照顧南投更多的長輩，也將其視為竹秀未來發展的新願景。