過去的體育選手到退役前，生活只有專注在爭取成績，但隨著風氣轉變，不僅有許多體育健將退役後轉往幕前發展相關工作，如今更有現役選手被發掘綜藝魂，大陸泳將傅園慧就是一例，當年以一句「洪荒之力」爆紅、成了製作表情包的熱門人選，而原本只是看著討喜但算不上正妹的傅園慧，這兩年去做了牙齒矯正，被發現做完整個不一樣，顏值大飆漲。

這幾年不少體育名將被發掘有著上電視的潛力，其中的佼佼者，莫過傅園慧，2016年里約奧運時，身為國家代表隊成員的她，努力游出銅牌好成績，賽後受訪難掩喜悅，純真地以誇張的表情說出「我已經用了洪荒之力啦」，生動可愛的模樣讓她大爆紅，從此成了綜藝節目競相邀約的人選。

傅園慧(左)結束牙齒矯正後變超美，甚至被讚有點像女神劉詩詩。(取材自傅園慧微博、詩詩的小板報微博)

傅園慧上過運動競技類節目如《金牌駕到》、《冠軍直通車》，也上實境綜藝如《我家那閨女》、《女兒們的戀愛》，但反倒少了在賽場上的時間，一度被質疑貪戀鎂光燈而荒廢本業，而直腸子的她也沒在怕，怒回：「你當我百戰超人不會老的唄？」吐露健康出問題才沒能站上這回的東奧舞台，因此不願悶著頭吃負評，被讚真性情。

事實上，傅園慧無論作為選手代言還是出演節目，出鏡率都算高，而身材高挑皮膚白皙的她，也算是個潛力股，而傅園慧比賽時素顏加上服裝關係，讓她的「外八門牙」變得更明顯，很難忽視，有段時間她比較少出現在螢光幕前，主要是專注練習，但也接受了牙齒矯正，再現身時，傅園慧的模樣讓人眼睛為之一亮，不但門牙整齊了，連臉蛋都變成了瓜子臉，摘了眼鏡、畫上淡妝後，散發著清新氣質，顏值飆高數倍，讓不少網友驚艷直呼洪荒少女變好漂亮，甚至「有點像劉詩詩」，笑稱牙齒矯正威力太猛，以前都誤會Angelababy了。