安龍典禮蒞臨貴賓。（台船提供）

財政部關務署委由台船建造4艘100噸級巡緝艇，第2艘（台船編號HNO.1178），由台船副總經理高建一及關務署高雄關副關務長陳木榮今（29）日在台船公司高雄廠共同主持安龍典禮。

「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」，預算8億2千5百萬元，109年由台船公司得標承造。第2艘100噸級巡緝艇已於110年06月18日開工，全案遵照各建造節點進行建造過程順利，以利今日順利舉行安龍典禮。

台船說明，本型巡緝艇船長32米、寬7米，船速可達30節，採用硬稜泌船型，具有斜艏材與橫截艉，艏部具適當的船舷外傾，並設有擋浪條以減少甲板上浪機率，水下艉部設有截流板來維持良好航行姿態，使其具有速度快、機動性強及優異的操控性能以執行海上查緝任務，能替關務署執行查緝的同仁增添新戰力。

本艇採用歐規德國MTU高速主機，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

另本案後有2年保固保養工作，為有效執行交船後相關保固或保養責任，提供完整維修史略紀錄，以及預防保養週期與料配件籌獲管理，台船公司將建立保固保養平台與維修保養能量，為造修合一做好準備。

近年「國艦國造」政策透過海軍、海巡、財政部、教育部等公務艦艇建造案陸續執行已提升國內就業及經濟發展，穩健厚實國內各型船舶設計建造能量，台船公司除了做政府船艦產業本土化政策的重要推手，也期許成為公務艦艇全壽期後勤與維修保養母廠，一同守護國土不負國人期待。