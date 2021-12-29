實價揭露，信義區豪宅「台北信義」今年首度出現交易，低樓層4樓144.4坪，以2億2680萬元賣出，單價每坪180.1萬元。觀察去年台北信義僅有三筆交易，其中位於8樓的戶別，成交單價172.5萬元，10樓戶則為171.2萬，今年最新交易的4樓，賣得價格比樓上還高，原屋主出場時間點算是相當漂亮。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，「台北信義」屋齡已有九年，預售時低樓層行情落在每坪95~130萬元，社區單價最高出現在2013年的10樓戶，每坪195萬元。出售的四樓戶屋主裝潢後鮮少自用，曾經出租給荷蘭駐台官員，目前豪宅租屋市場上也有出租物件，每月租金價格約在33~36萬之間，今年還出現一筆38.9萬的出租交易，成為今年豪宅租金王，顯示「台北信義」在信義豪宅區的地位。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，一般住宅大樓都是越高樓越高貴，因此不少豪宅的最高價都落在頂樓戶，最低價通常就會出現在2到4樓之間，尤其在預售期間，４樓因為為諧音比較不討好，因此建商都得送裝潢或是經過特別包裝，幫助銷售。反之，門牌有８或８樓戶，有諧音「發」的加分作用，通常人氣也比較高，也最快被訂走。

不過除了樓層之外，包括戶別坐向，轉手時的市場行情，以及屋主的裝潢也都多少會影響身價，而「台北信義」近年的交易並不多，最高樓層的交易，頂樓22樓戶於2016年，每坪184萬元的單價，今年四樓交易行情與頂樓相去不遠，更凸顯低樓賣出高樓價，反映出近年房市受熱錢追捧下，豪宅價格也有回溫的趨勢。