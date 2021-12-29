郭彥均透露2021年最難忘的事情就是收到女兒的第一張卡片。（八大提供）

郭彥均被突如其來的生日驚喜嚇到，眼眶泛淚。（八大提供）

八大綜合台《WTO姐妹會》主持人郭彥均，在31日跨年前夕將迎接42歲生日，製作單位趁進棚錄影，提前安排驚喜慶生，利用錄影中途插播來自各國新住民的祝賀影片，讓郭彥均頓時傻眼，呆住30秒後狂問：「什麼東西？什麼意思？在錄影嗎？」直到搞清楚狀況後，眼眶泛淚說：「我很愛你們，謝謝！」一旁的主持搭檔莎莎也獻上祝福，「很開心跟郭彥均工作，他真的是又善良又傻的一個人，我也祝他以後可以買整條街的房子，因為他就是很喜歡賺錢，現在已經有3間房子了，我希望他之後可以變3排！」

郭彥均被突如其來的生日驚喜嚇到，他笑著回想，錄影當天提前抵達電視台時，也沒看到什麼風吹草動，更沒有想過會有慶生橋段；但工作人員見到壽星一出現，錄影後台猶如上演諜對諜，莎莎對郭彥均笑說：「因為你提早來，害製作單位在準備過程驚慌連連。」在工作人員偷偷要傳送蛋糕時，待在化妝室的郭彥均，正巧起身要去廁所，嚇得大家趕緊收手藏好蛋糕，莎莎形容當下情景：「真的很可怕！」

迎接42歲生日到來的郭彥均許願說：「希望身邊的人健康開心、發大財，疫情趕快過去，可以趕快出國玩。」回顧2021年，他透露最難忘的事情就是收到女兒的第一張卡片，他說：「那是在我去外景好多天後，回家看到女兒用注音符號寫了『謝謝臭爸爸辛苦賺錢』的紙條放在我的書桌上，瞬間覺得疲勞全沒了。」接著郭彥均笑著表示：「只是現在她好像只關心我的平板，因為我接著要去外景四天，出門前問女兒會想爸爸嗎？ 她卻只問我『你會把IPAD帶出去嗎？!』」最後他也期許有一天能帶著新住民朋友一起走金鐘紅毯。