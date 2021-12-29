美國科羅拉多州昨天晚間發生槍擊事件，造成4死3傷，凶嫌最後遭員警擊斃；路透社報導，遭槍擊受傷的一名飯店職員今天傷重不治，使死在凶嫌槍下人數攀升至5人。

法新社報導，警方表示，槍擊事件從昨天下午5時前後開始，發生在丹佛市（Denver）和雷克伍德市（Lakewood）的至少4個不同地點。警方最初公布4人喪生。

警方表示，在丹佛的第一個地點，有兩名婦女被殺，一名男子受傷。隨後又有一名男子遇害。

凶嫌隨後前往鄰近的雷克伍德市，開槍射殺一名男子，並打傷一名飯店男性職員。至此，警方已追蹤到凶嫌所駕駛的汽車，雙方多次交火。

接著凶嫌進入一家購物中心，遇上一名女警，警察命令他把槍放下，雙方交火，女警腹部中彈，但也將凶嫌擊斃。

雷克伍德警方發言人表示，槍手「已被宣告當場死亡」；又說，女警現在「很好」，但需要進一步手術。

凶嫌動機不明，但警方表示：「根據我們所知，凶嫌似乎是以特定對象為攻擊目標。」警方起出兩件武器。

路透社報導，警方已確認凶嫌身分，是47歲麥克勞（Lyndon James McLeod），但未說明他的可能動機，也未透露他的詳細資料；只表示，除飯店員工外，其餘死者都與凶嫌相識。但警方並未說明，麥克勞與這些死者的關係。（譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）1101229