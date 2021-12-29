綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）因持有、吸食二級毒品大麻捲菸遭逮，檢方複訊諭令10萬元交保，今（29日）照常舉行新專輯《P》發片記者會，吳宗憲現身教訓兒子，強調此生最痛恨毒和賭，卻被網友挖出他2002年被爆和胡瓜在澳門賭博慘輸100萬美金（約3300萬台幣）。

吳宗憲在鹿希派的記者會上，嚴肅的向兒子說：「爸爸已經講過了，最糟糕的就是毒，更恐怖的當然是賭。賭，賭死全家人；毒，毒死你一個人OK也沒關係啊，但你做了什麼就認什麼，完全不用逃避！」

【LIVE直播】發片記者會照開！街頭呼麻遭逮吳宗憲氣炸大罵 鹿希派現身對外說明｜2021.12.29 @中時新聞網

不過，吳宗憲19年前也有賭博的紀錄，2002年傳與胡瓜一起到澳門賭博，想不到輸了超多，兩人被目擊在機場大吵，傳出為此「王不見王」；2004年，吳宗憲在節目《康熙來了》坦言在賭場光給小費就給1萬美金（約台幣33萬）；2007年，吳宗憲更直接認跟胡瓜在澳門豪賭輸掉100萬美金（約3300萬台幣），直言絕對不會再賭。如今，吳宗憲在記者會中教訓兒子，形成強烈的對比。

胡瓜、吳宗憲曾在澳門賭場慘輸，長達10多年都沒公開互動，直到近年才破冰。（圖／中時資料照）

吳宗憲也在這場記者會中，嚴肅地要求鹿希派還原當時狀況，問他為什麼要在大街上呼麻？鹿希派再三強調當下真的不知道抽的就是大麻；至於新專輯，鹿希派說這不只是他的作品，也是很多音樂人的心血，因此，還是會按照原定計畫走完，希望未來還會有聽眾願意給機會，「音樂我會做一輩子」。

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