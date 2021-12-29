台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票。民進黨今（29日）舉行中常會，據與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中提到，根據黨內最新民調，目前民進黨參選人林靜儀、國民黨參選人顏寬恒雙方呈現膠著狀態，若屆時投票率有50%，林靜儀可望以42.8％的得票率，小贏顏寬恒的39.3％，反之，林靜儀則會輸給顏寬恒，但「贏面在誤差範圍內」。

綜合媒體報導，民進黨29日下午召開中常會，根據與會者轉述，林錫耀在會中提到，目前台中市第二選舉區立委補選的選情，雙方呈現膠著的狀態，希望民進黨能夠全黨支持林靜儀。

林錫耀指出，據民進黨內部最新民調顯示，若屆時投票率提升為50%，林靜儀可望以42.8％的得票率，小贏顏寬恒的39.3％，反之投票率若未到50%，林靜儀則將以35.8％的得票率，小輸給顏寬恒的36.9％。此外，大概有7成的人表態會去投票、接近3成不表態，不過雙方仍然膠著，贏也是在誤差之內。

值得注意的是，台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案，根據藍營內部的步調，並沒有一致的行動跟態度，還是要讓不同意罷免的人超過同意的人。