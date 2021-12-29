香港女星陳詩欣是模特兒出身，演藝事業橫跨電視劇和主持，擁有絕佳身材比例的陳詩欣，還被封為「長腿女神」，不過陳詩欣已名花有主，她在10月嫁給圈外老公陳爾正，新婚的她則在今（29日）迎接29歲生日，陳詩欣除了放送泳裝辣照外，才當人妻2個月的她，還驚吐結婚是她「大膽」的決定。

陳詩欣當人妻後不忘放送福利，她辣穿暗色系的深V連身泳裝，蠻腰和招牌長腿一覽無遺，前凸後翹S曲線相當養眼，更吸睛的是，陳詩欣的比基尼胸口豪開中門，她的傲人上圍讓胸前的金屬扣環更顯凸出，畫面性感爆表，不過陳詩欣也相當尊重另一半，在文末標記，照片是老公允許PO出的。

身為壽星的陳詩欣開心迎接29歲生日，她在文中提到：「在我28歲的時候，做了一個大膽的決定，就是選擇了結婚」，至於為何用「大膽」來形容，陳詩欣則直言，在娛樂圈中、28歲結婚算是早婚，也有人告訴她，結婚其實也代表放棄事業，陳詩欣還有一度被影響，而有被動搖的念頭。

不過，陳詩欣事後告訴自己：「我沒有做錯事，反而更是一件值得高興的事，身邊除了家人和朋友，我更有一個屬於自己的『家』，無時無刻在支撐著我」，陳詩欣正能量說，不要抹煞任何可能性、更不要懷疑自己，「我相信萬物互相吸引，美好的事物應該帶來更多機會，今天雖然我認識的還不夠多，世界每天在進步，我亦不能停下腳步」，陳詩欣邁向最後2字頭，她提醒自己要好好把握青春，最後還不忘為自己打氣。