2021年促參簽約件數 創近六年新高 17:002021/12/29 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部促參司29日指出，截至2021年12月28日止，我國2021年民間參與公共建設總簽約件數132件，簽約金額達1246億元，金額較去年全年減少14％，但簽約件數已創下近六年新高。 促參司長李建賢表示，財政部2021年也積極推動促參法修法以增列PFI（民間融資提案制度）條款擴大案源，目前該法案仍在協商中。其次，促參司也修正15項法規，包括前置作業或是追蹤輔導招商未果按件等，盼擴大促參推動量能。 房市熱烘烘 11月五大銀行新承作房貸創史上次高 台南平實三大開發案 引資286億 #件數 #促參司 #六年新高 #財政部 #簽約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預售屋期間 業界盼計入持有年度 04:102021/12/28 金融．稅務 愛河灣遊艇碼頭A區簽約 亞果明年8月完工啟用 11:552021/12/26 財經 電動車免牌照稅延長 年底拍板 04:102021/12/21 金融．稅務 僑外投資件數金額 今年雙減 04:102021/12/21 財經要聞 遺產管理人申請延期申報「有期限」 15:482021/12/25 房市新訊 2022年公債發行 上看5千億 04:102021/12/24 金融．稅務 達麗台南平實營區簽約分期開發 總銷200億元 16:022021/12/27 財經 五大銀行11月新承作房貸 六年新高 04:102021/12/24 財經要聞 第三批退稅族7.6萬戶 春節前獲8.34億元退稅款 17:552021/12/27 財經 境外電商扣繳機制 台企減稅負 可自行提申請 04:102021/12/18 金融．稅務 行庫貸後管理 財部雙令盯睄 04:102021/12/28 金融．稅務 財經熱門新聞 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 台積電3奈米有多狂？內行驚爆3大關鍵：摩爾定律沒死 - 財經 中壽掛牌27年明下市 成為開發金100％持股子公司 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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