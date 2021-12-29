財政部促參司29日指出，截至2021年12月28日止，我國2021年民間參與公共建設總簽約件數132件，簽約金額達1246億元，金額較去年全年減少14％，但簽約件數已創下近六年新高。

促參司長李建賢表示，財政部2021年也積極推動促參法修法以增列PFI（民間融資提案制度）條款擴大案源，目前該法案仍在協商中。其次，促參司也修正15項法規，包括前置作業或是追蹤輔導招商未果按件等，盼擴大促參推動量能。