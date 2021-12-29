日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診76例。東京都近期疫情維持低檔，今天是睽違2個多月再次單日新增超過50例，上一次是10月16日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增76例確診，比上週三多36例，已連續12天新增病例數比上週同一天增加。

另外，讀賣新聞報導，位於山口縣岩國市的駐日美軍岩國基地今天表示，與基地相關人員新增80例確診。

不過，岩國基地並未說明這80例的國籍、性別、是否為Omicron變異株等細節。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺 ）1101229