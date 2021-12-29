台中市111年度中等學校運動會桌球競賽開打，奪牌選手將代表台中出賽全國中等運動會。市議員江肇國接獲陳情，指桌球裁判費用不計場次每日僅500元；單日賽程最長達7小時而言，換算時薪不到70元嚴重低於市場行情，恐有壓榨專業裁判情況。教育局強調，將積極研議逐年提高，以符合裁判費標準。

江肇國指出，教育部體育署輔導全國性體育團體辦理各項運動賽事基準，及台中市運動局補助運動項目經費編列基準，皆是持有A級裁判證每日可支領1500元、B級1200元、C級1000元，或直轄市等級競賽每日1000元，或以執法場次計算單場400元。

江肇國表示，但台中市教育局主辦的市中運無論裁判級別、賽事等級，一律每日500元，明顯低於行情，壓榨專業裁判，且經查發現這誇張的情況已行之有年。主辦市中運卻以100萬元經費不足為由，壓榨專業裁判的費用，態度消極且毫無思索改善；教育局應立即檢討改進，切勿漠視運動裁判專業能力。

教育局指出，經查台中市中等學校運動會多遴請各學校教職員工擔任裁判工作，並給予公假及課務排代，依據各機關(構)學校辦理各項運動競賽裁判費支給標準數額表備註二規定，主辦機關學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給。

教育局強調，學校人員擔任裁判必須符合前述規定支給裁判費，其他非屬學校人員部分，教育局將積極研議逐年提高與通盤檢討比賽所需，以符合裁判費標準，並感謝為體育活動付出的裁判。