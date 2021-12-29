永大(1507)今天召開線上法說會，對於2022年營運保守看待，已隨原物料價格走勢適時調整產品價格。

永大今年受到疫情影響，但公司表現仍優於大環境，市占率持續保有3成以上，前三季營收130.47億元，年增20.5％，但因為原物料價格上漲影響，營業利益9.5億元，略低於去年同期9.68億元，後淨利7.05億元，年減27.8％，每股盈餘1.73元。

公司指出，目前台灣房地場市場截至9月止，買賣移轉棟數年成長7.3％、建照面積年減0.1％、開工面積年減5.9％；全國住宅建照面積年成長6.3％，開工面積年減4.3％，主要受疫情影響成長幅度放緩，但電梯需求仍穩定。

因恒大事件影響，永大認為，2022年大陸房地產市況要特別關注留意，因先前原物料價格飛漲影響獲利，在新的接單部分已經陸續反映原物料成本，但對於2022年營運持保守看待。

因應疫情及公司永續發展，永大表示，將以ESG企業永續發展為目標，推動節能、減廢、降耗，並重視社會關懷及公司治理，未來也將以符合新世代需求綠色節能電梯、全方位防疫電梯及E PASS智能安全電梯為主要產品。