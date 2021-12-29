市場游資充沛，不少全球布局的台商積極將事業、資產移回台灣，包括土地、廠辦及剛性自住的豪宅產品需求不墜，台中七期新市政中心具保值增值及身分象徵，已然成為這些頂級客層購屋時的重要考量。由於口袋夠深，巿場人士分析，央行的「高價住宅信用管制」影響不大。反而若全棟皆是總價4000萬以上的高價住宅，沒有炒短線投資客，鄰居素質也較一致，更能獲得客戶青睞。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，七期近幾年預售新案，為銷售考量，也幾乎都是較易入手的中小坪數產品當道，包括寶輝、聯聚等一級建商都開始降低推案坪數，獲得市場好評，受貸款限制的高總價產品反而缺稀，因而累積不少瞄準新屋，且生活習慣偏好中大坪數的買家。

今年七期預售市場則以總銷達百億的「由鉅惟上」最受市場關注，基地近1500坪，正臨百米府會園道及60米市政路，為整個綠十字園道中最完整、面綠園道寬度最大的基地，規劃70、80、90坪標配型產品，開價68-76萬元採實價銷售策略。

中小坪數預售案則有「聯聚方瑞大廈」規畫50坪標配產品，總價在3500-4000萬之間，「大陸豐蒔」則主打法國RDAI建築設計團隊，規畫51-70坪共84戶產品每坪單價也已穩站7字頭，另外，低密度重劃區如單元二、14期，單價也已直逼七期，如精銳建設在單元二黎新公園首排推出「精銳Sky One」，將高綠覆優勢發揮到最大，開價62~72萬元。

進而觀察今年七期大坪數新成屋銷況，如「寶璽天睿」光是今年就有9筆交易，貢獻近12億的驚人交易量，「寶輝秋紅谷」也有5筆，其中有兩筆攻上八字頭，表現亮眼，另外，位於市政北二路名人巷口的「國泰層峰」為區域少見大坪數具標配之產品，深獲頂級客層喜愛，去年至今就有19筆成交，目前全案僅剩個位數戶別。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，投資為主的客層，對於品牌、建築品質無過多要求，只要價格略低於區域行情就有可能出手，尤其七期這種指標區域，社區但凡有4000萬以下不受貸款限制之戶別，勢必就有較高比例的投資客，甚至不少實力雄厚的仲介，直接自購一戶，方便以後公設帶看，而真正要買來自住的頂級富豪極重隱私，大多不願在入住後還不時有仲介干擾，對於社區鄰居素質相當在意，在選屋時，多會優先考量坪數差異不大及「全棟受高價住宅信用管制」之個案。