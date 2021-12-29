高雄市不動產仲介經紀商業同業公會今年首度舉辦，110年高雄十大房地產新聞票選活動，特別挑選了20則房地產新聞，供同業票選高雄市前十大房地產新聞。截至12月17日下午5時整，統計票選結果。結果不出所料為「護國神山」台積電要在高雄設廠，毫無懸念的成為票選冠軍，幾乎獲得全票認同。

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會指出，今年歷經了許多幸與不幸的事件，也讓高雄的房地產產生了變化。經票選結果，前十名依序如下：1.護國神山積電進駐高雄設廠、2.國賓飯店熄燈、3.亞灣特貿三招商全壘打、4.房地產大漲價、5.城中城大火、6.華園飯店出售、7.楠梓特區推案熱銷、8.政院核定岡山第二交流道、9.國道7號高雄段環評、10.財政部出手打炒房。

高雄市不動產仲介公會副理事長鄭啟峯指出，最大的遺珠之憾就是三井Outlet在鳳山的選定，因公布確認時間在12月14日，問卷調查已完成，未被列入問卷選項中，所以才沒上榜，否則應有機會躍上前3名。

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會認為，此結果也呼應了市長陳其邁日前所言「高雄市即將將從過去一個工業城市轉型為未來的科技城市」，也無疑是為本會600餘家會員公司的經營前景注入一劑強心針，也是高雄市升格直轄市後再一次翻轉更新都市未來的絕佳機會。

該份調查，該公會對會員發出593份問券，收回265份。其中，共有260份票選台積電高雄設廠為十大新聞之首，得票率約98.1％，第2名是國賓飯店熄燈，原址將改建豪宅，第3名為亞灣特貿三招商全壘打。