華南銀行長期致力於信託業務，並積極整合集團資源及攜手跨業廠商，以「全方位信託服務」保障老、中、青世代之經濟安全，更屢獲各大獎項之肯定，包括連續五年獲得金管會安養信託評鑑績效優良銀行之前三名、《工商時報》Trust Award多元信託創新獎-安養照護信託創新獎優質獎及今周刊最佳信任獎第一名等，展現出華銀對客戶服務的用心及重視程度。

自金管會推出信託2.0計畫以來，華銀以「形塑忠實信賴銀行、培養專業信託人才、發展多元信託商品及建構友善信託環境」為推廣策略，提供更完善、更便利的安養信託服務，期望全方位地守護國民退休生活。

在發展多元信託商品部分，為活化高齡者持有之不動產，創造現金流保障退休生活，華銀已與「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」簽訂合作備忘錄，讓不動產信託客戶得透過創新服務增加退休金來源，並同時解決客戶最大的出租及管理困擾。

另外，華銀亦結合都更危老華南隊之一條龍服務，滿足地主因重建搬遷而有租屋需求或興建完成後針對分配之非自住新屋出租需求，創造出都更危老服務之差異性及加值服務。今年截至目前為止，華銀都更危老信託新增件數來到了33件，更是創下華銀歷年新高。

華銀表示，信託專業人才培育並非一蹴可幾，須及早規劃及因應。華銀已與世新大學財務金融學系產學合作，共同開設信託通識課程並提供實習機會，透過課程及實務經驗分享，將信託種子傳遞出去、向下紮根。

另外，為提供符合客戶生活各面向需求的全方位信託服務，也要培養能與高齡者洽談、瞭解高齡者需求，進而提供符合客戶需求之專屬規劃，因此，華銀鼓勵同仁考取高齡金融規劃顧問師認證相關課程、國際認證高級理財規劃顧問（CFP）、退休理財規劃顧問（RFA）等專業證照，並結合每間分行設置之信託專責人員，組成「退休理財規劃專業團隊」，強化推廣退休理財商品以及信託資產保全專業知識，期望為各世代族群量身打造最適宜的退休規劃，以實現普惠金融。

華銀除持續創新商品及服務外，銀行更可以作為一個串聯跨金融、跨服務平台，連結跨業廠商及高齡專業服務，協助客戶完成一生的資產規劃，享有幸福、美滿人生。