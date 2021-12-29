由兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行的志強國際美金2.5億元聯貸案，110年12月29日舉行由兆豐銀行總經理蔡永義及志強國際董事長陳維家共同出席簽約典禮，除由兆豐銀行統籌主辦外，尚有玉山銀行及台北富邦銀行、新光銀行、上海商銀、第一銀行及國泰世華共7家銀行踴躍參貸，獲超額認參高達1.25倍，且不到兩個月時間即完成籌組及簽約，顯見銀行團對志強國際深具信心，看好其未來營運發展。

兆豐銀行指出，本案為志強國際首筆聯貸案，取得資金將用於支應印尼、越南及柬埔寨擴建新廠、生產營運所需的海外資本支出及充實營運週轉金等資金需求。志強國際近年來積極開發新客戶，為滿足品牌客戶需求及提高企業經營效能而擴建印尼、越南及柬埔寨新廠，預計未來產能將大幅提升。

志強國際創立之初以進出口球鞋及運動產品貿易為主，由通路跨足生產代工已逾20年，且專攻高專業、高難度之足球鞋，目前集團總部設於台中七期，以台灣為運籌中心，生產基地遍佈越南及柬埔寨，主要客戶包含Adidas、Nike及Puma等國際知名運動品牌，以高端製鞋工藝技術奠定其市場地位，營收獲利豐厚，除為全球知名足球鞋供應商，更享有「足球鞋王」的美譽，今年4月志強-KY(6768)成功在台上市，已深獲投資人肯定。

志強國際長期為國際品牌專業代工，早已將ESG理念深植企業核心，重視勞工健康及公司治理，致力提供安全、友善工作環境，永續企業發展；兆豐銀行認同其理念，早在志強國際草創之初，即以國內及國外分行合作雙邊優勢，提供專業建廠及各項金融服務，多年來扮演最重要的合作夥伴，本次更是成功為志強國際募集後續發展所需重要資源。