大陸交通運輸部應急辦副主任卓立今(29)日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，據初步預測，元旦假期客流總體平穩，預計全大陸旅客發送量約8000萬人次，較去年有所下降。2022年春運將從1月17日開始，至2月25日結束，共40天。

央視報導，初步預測，2022年全國春運客運量將較2021年8.7億人次會有較大幅度增長，甚至將超過2020年的14.8億人次。

總體呈現「客運總量中位運行、客流構成變化不大、節後出行相對集中、客流時空分佈呈潮汐式」等特點。從客流構成看，務工流、探親流、學生流仍是春運客流主體；從時間分佈看，節前客流平穩，節後多種客流疊加；從空間分佈看，與往年基本一致，客流分佈不均衡，客流空間移動總體呈現潮汐特徵。

為統籌做好春運期間交通運輸各項工作，大陸交通運輸部將會同14個部門和單位成立春運工作專班，統籌做好交通運輸疫情防控、運輸保障、安全監管、便民服務工作，將採取一系列有力度、有溫度的措施，確保人民群眾高效便捷出行。