雲林縣北港牛墟年輕化，青年設「牛墟咖啡廳」拚經濟。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港牛墟是全台僅存3處牛墟之一，北港鎮公所配合牛年擴大經營，攤位已超過500攤，更吸引不少年輕人加入，林姓青年表示29日為北港牛墟今年最後1天開市日，他設置「牛墟咖啡廳」攤位，希望吸引更多年輕人共同拚經濟，也讓北港牛墟更多元化。

北港牛墟位於北港大橋下河川地，為早年牛隻交易市集，已有百年歷史，每逢國曆日期尾數3、6、9開市，每3天1市。前年整建場地擴大經營，清晨6點便開始營業，直到中午12點左右才結束，人潮不斷充滿商機。

牛墟以販售衣物、農漁產、小吃、古董古玩、二手物品的攤位為主，擺攤者大多是中老年人，最近陸續有年輕人加入擺攤行列，北港鎮民林昀蔚的「牛墟咖啡廳」攤位，即吸引不少有意創業的年輕人，向他詢問設攤事宜與生意情況。

林昀蔚表示，北港鎮人文底蘊豐厚，牛墟 文化就是其中之一，加上北港朝天宮媽祖廟每年有6、700萬人次遊客，只要加強規畫鎮內市集點，年輕人便有返鄉創業的空間，他設置「牛墟咖啡廳」，就是要帶頭示範，希望吸引更多年輕人回鄉打拚。

林昀蔚說，目前北港鎮人口愈來愈少，已跌破4萬人，主要原因在於缺乏創業與就業機會，導致年輕人必須出外謀生，「牛墟咖啡廳」只是個起點，未來北港水道頭文化園區、北港糖廠若能善加規畫打造市集，都是年輕人回鄉發展的契機。

另1名原本從事科技產業的年輕人，也在牛墟擺攤賣小吃，他認為都會區雖然工作機會較多，但開銷也大，因此選擇返鄉擺攤，還可就近照護家人。牛墟可說是傳統菜市場與跳蚤市場的綜合體，充滿常民文化特色，極具發展潛力。