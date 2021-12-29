日本佳子公主29日迎接27歲生日。

被譽為日本皇室「最美公主」的佳子公主今（29）日迎來27歲生日，日本宮內廳公布佳子賞楓的最新畫面，讓日本網友大讚「好美」。

綜合全日本新聞網（ANN）、日經中文網報導，日本皇室秋篠宮夫婦次女佳子公主今日迎接27歲生日，日本宮內廳公開月初她在住所赤坂御用地散步的畫面。畫面中穿著寶藍色外套的佳子在紅楓下慢步，她臉上帶著笑容，對鏡頭微微點頭，畫面釋出後引起日本網友熱議，網友除了祝福佳子公主生日快樂，也大讚「好美」、「可愛」。

日本皇室佳子公主29日迎來27歲生日，宮內廳公布佳子賞楓的最新畫面，讓日本網友大讚「好美」。（圖／路透社、日本宮內廳）

報導指出，佳子今年經歷了很多事，包括找到工作、姊姊真子結婚，以及外祖父川嶋辰彥過世。

佳子公主迎接27歲生日。

佳子自5月起在全日本聾啞人聯盟兼職，每周遠端工作3天。另外真子10月結婚後，佳子也接手姊姊的日本網球協會名譽總裁一職，並且在活動中穿著姊姊送給她的衣服，對於姊姊實現願望結婚，佳子感到非常高興，真心祝福真子幸福。