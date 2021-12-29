32歲陳佳慧過去從事幼教工作，生下第二胎後離開職場，後來想再求職，卻因較長時間沒有工作等因素，導致求職不順。所幸透過潮州就業中心進協助媒合，順利至居家長照機構任職。她從這分工作找到滿滿成就感，近期還開設長照機構，除了一圓創業夢，也期望用熱情、專業去溫暖更多長輩。

「我喜歡工作，也總全心投入，之前在安親班，家長都很放心把孩子交給我。」佳慧微笑地說。做事負責的她，婚後仍持續工作，直到第二個小孩出生後，因為想好好陪伴，且考量聘請褓姆負擔過大，所以決定辭職在家照顧孩子。

3年前，孩子讀幼稚園後，為幫忙負擔家計，便想用空閒時間兼職貼補家用，沒想到始終未收到任何錄取通知。她苦笑地說，有人會覺得你這麼久沒工作、懷疑你能力，加上還要接送孩子，無法全職或加班。那些日子，讓她陷入低潮。直到前來潮州就業中心諮詢，就服員感受到她熱情、肯吃苦的特質，便建議嘗試參加照顧服務員課程。

陳佳慧表示，以往沒有照顧長輩的經驗，起初有些猶豫，課程中，她認真學習，結訓後，就業中心順利推介她至在地長照機構任職。也因為居服員工作彈性排班，相當符合她的需求，她說「有穩定收入，又可以接送孩子，真的很感謝就服員給的建議。」

隨著經驗越來越豐富，對工作也保有熱情，時常能從長輩、及他們家人的互動中，體會工作帶來的意義。近期，她在家人與就服員鼓勵下，開設一間小型長照機構，她表示，創業初期有各種困難需克服，都會請教就業中心，了解徵才問題、雇主相關補助措施等，她笑著說，「有勞動部的資源做後盾，讓我安心不少，也有自信能照顧更多長者朋友的起居生活。」