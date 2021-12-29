歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）25國的共同主席及核心成員，於本月23日聯名致函歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席馮德萊恩等高層官員，呼籲歐盟理事會及執委會盡快採取具體行動支持立陶宛。對此，中國外交部發言人趙立堅在今天（29日）的例行記者會上表示，立方唯有改正錯誤，回歸到堅持一個中國原則的正確軌道，才能走出當前的困局，該俱樂部惡意炒作的錯誤言論不值一駁。

趙立堅表示，立陶宛涉台問題的是非曲直是清楚的。立陶宛公然違背一個中國原則，站在國際關係基本準則和國際社會普遍共識的對立面，注定遭到失敗。立方唯有改正錯誤，回歸到堅持一個中國原則的正確軌道，才能走出當前的困局。

趙立堅表示，「福爾摩沙」這個詞本身就帶有強烈殖民色彩，這個俱樂部以所謂「福爾摩沙」命名，其成色可想而知，該俱樂部惡意炒作的錯誤言論不值一駁。