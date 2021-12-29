鋸東避難小屋外觀。（太魯閣國家公園提供／王志偉花蓮傳真）

屏風避難山屋位置圖。（太魯閣國家公園提供／王志偉花蓮傳真）

中橫四辣屏風山、畢祿山（畢羊縱走）2條熱門登山路線，近年頗受山友歡迎，因高山無山屋，不少山友以1日單攻，因山徑落差大，衍生意外。太魯閣國家公園管理處分別在2條路線上各興建1座山屋，明年1月10日開放申請使用。由於位處高山，興建過程及維護管理不易，呼籲山友維護國家公園珍貴生態景觀與設施。

屏風山位於太魯閣國家公園西南方，是台灣百岳之一，標高3250公尺，山勢瘦稜危崖，與白姑大山、羊頭山及畢祿山合稱「中橫四辣」，是山難發生的熱點區域。畢羊縱走，指畢祿山經鋸齒連峰縱走至羊頭山，陡上陡下，是富有挑戰性路線。

太管處表示，屏風山及畢羊縱走兩條路線，2至3天登山行程為宜，因高山皆無設置山屋，山友需自搭營帳過夜，有山友改以一日單攻方式攀登，因山徑升降落差大、行進時程長且無攜帶過夜裝備，致山域意外事件頻傳。

為提供山友急難庇護場所，太管處月辦理相關作業，歷經疫情與天候等嚴峻考驗，山屋興建工程終於在今年10月竣工，12月辦理驗收完成，預計於111年1月10日起開放供山友申請使用。

太管處表示，「屏風避難山屋」位於屏風松針營地，山屋周邊腹地寬廣，營地條件良好，由新登山口（臺8線111.2K處）至山屋約6.3K，行程約需5小時；山屋主體為2.5層國產杉木及鍍鋅方管構造，可容納32人，採用上下半層設計，休息區小單位隔間增加休息品質，有一座生態廁所，自山屋步行約10分鐘可至活水源取水。

「鋸東避難小屋」位於鋸山東峰前營地，位處稜線鞍部內凹處，避風性尚可，由羊頭山慈恩登山口至山屋約4.3K，行程約需4小時；小屋主體為鋼方管及耐候帆布構造2座，有16床位與生態廁所1座，山屋附近無活水源，雖設置貯水桶，惟貯存量視天候與山友使用情況而異，建議山友須自行揹水使用。

由於屏風山近5年來發生超過17起山域事故，太管處針對位於台8線110.2公里舊路線登山口至鐵線吊橋段約1.5公里處進行改線作業，避開濕滑、崩壞「瘦稜危崖」路段，降低意外事故。新登山口目前已設置路線解說牌示，採之字形行進，由於附近公路路幅狹窄，建議山友將車輛停放於舊登山口路緣，東行1公里即可到達。

山屋及公廁興建過程及後續維護管理實屬不易，太管處籲請山友遵守垃圾及廚餘自行帶下山的原則，並保持山屋、廁所及周邊環境整潔。山屋床位採線上申請，（台灣國家公園入園入山線上申請服務網）點選屏風避難山屋或鋸東避難小屋，系統會依照申請時間，編號，經審核核准後自動分配床位。