北市聯醫陽明院區上個月院內才爆發疥瘡院內群聚感染，台南奇美醫院近日也發生違反治療指引，將疥瘡病患與一般住院病人「混住」狀況，病患家屬憂心住院期間被感染疥瘡，要求換病房，卻遭院方回應「沒有接觸到病患皮膚就不會傳染」，且已沒有病房可換回拒，家屬只得「自救」及早辦理出院。

根據疾管署疥瘡管理指引，安置疑似或是確診疥瘡的病人時，必須優先安置在單人房，若單人房不足，則須將同樣感染疥瘡病人集中安置在同一病室內。也就是說，病室中，不能同時混住疥瘡患者與其他一般患者。

一名泌尿科患者日前因為腎結石手術入住台南奇美醫院，住院期間，同病室隔壁床入住一名疥瘡患者。病患家屬女兒許小姐表示，因為聽到隔壁床不斷呼喊「好癢、好癢」，且看到包含醫生、護理人員全副武裝，穿著全身防護衣、手套幫隔壁床病患看診，一問之下才知道竟是疥瘡患者。

許小姐說，當場向護理人員表達疑慮，護理人員卻回覆，該患者不會下床，不會共用到公共區域，且皮膚接觸到才會傳染，一般人不會那麼容易被感染，還說「除非去廁所，進去的時候再注重消毒即可。」家屬不滿，醫院不僅沒事先說，萬一不幸遭傳染誰要負責？且公共區域就放置生物垃圾桶，擔心因為媽媽才剛動完手術，身體虛弱恐被感染，只好連夜提早辦理出院。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，根據疥瘡感染管制指引，醫療機構需讓疥瘡患者優先入住單人房，若床位不足，則可多人一房，但須同為疥瘡病患。若醫院違反指引並因此發生群聚，就可依照傳染病防治法開罰。會再請台南衛生局了解。

奇美醫院表示，該疥瘡患者已完成治療，是「為求慎重在該病室等待皮膚科檢查即可解除隔離之疥瘡病人」，因當時沒有單人病房可用才短暫造成與其他病患同房，對家屬造成不便感到抱歉。而該名疥瘡病患住院期間有一規定做好個人防護，目前已經痊癒解除隔離，同病室病人亦無受到感染，病家可以放心。

台北市立聯合醫院整合醫學專科醫師姜冠宇表示，高齡社會結構下，慢性病人口變多，包含醫療、長照、安養機構等很容易發生疥瘡群聚，主要透過皮膚接觸感然，但也可透過床單、衣物等接觸傳播，而常見感染媒介往往是看護與護理人員，醫院管理一定是採一人一室，隔離治療，並徹底清消才能避免爆發群聚。

至於目前各大醫院是否因為新冠肺炎境外移入個案倍增，導致病床不足？衛福部次長石崇良表示，目前全台929間負壓隔離病房，還有447間空房，使用率僅43％。專責病房共1384間，尚餘空床1110間，仍有餘裕，主要是因為近日的確診個案多為輕症，醫療量能充足。