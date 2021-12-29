雷夫范恩斯（左）、哈里斯迪金森主演《金牌特務：金士曼起源》。（迪士尼提供）

鬼才名導馬修范恩（Matthew Vaughn）不假他人之手，再次擔崗執導《金牌特務：金士曼起源》，帶領大家探索偉大的「金士曼」獨立情報機構起源。該片2年來因疫情多次延宕，距離上部更時隔近5年之久，正當《金牌特務：金士曼起源》被敲破了碗，終於決定在本周五（30日）上映。

本前傳穿越回到一戰的1914年，根據真實事件改編，還原磅礡的戰爭場景，揭露各國君主間勾心鬥角，「這次我想做點不一樣的」，一手打造《金牌特務》的馬修范恩，踏足歷史軌跡，給出了不同的答案，而歷史不曾說過的故事，正是金士曼特務應運而生的原因，揭開前傳的神祕面紗。標誌性的暴力美學，華麗流暢的戰鬥場面，及令人捧腹的黑色幽默，《金牌特務》系列賦予特務片全新視角，《金牌特務：金士曼起源》中特務打鬥及訓練的場面更是值得一提。

延續傳統，前傳自然少不了2人搭檔，「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）飾演牛津，1位授爵前軍人，「黑魔女王子」哈里斯迪金森（Harris Dickinson）飾演兒子康納，1位出身顯赫想證明自己能耐的貴公子，2人秘密變身紳士特務，雷夫范恩斯說「這部片最大的關鍵就是父子關係，這也是吸引我接下這部電影的原因之一」。片中的精彩打鬥不禁讓影迷問「現在找雷夫范恩斯演詹姆斯龐德還來得及嗎？」雷夫范恩斯笑喊，他盡可能完成所有被允許的上場的動作戲，「如果他們請出我的替身，我都會有點生氣。 」

所有故事中都需要絕佳的反派，《金牌特務：金士曼起源》首先出場的經典反派，正是名聲狼藉的「妖僧」拉斯普丁，由萊斯伊凡（Rhys Ifans）飾演，長捲髮、煙燻妝的裝扮令人不寒而慄，導演攢楊他的演出極度熱情，「沒有人比他更適合這個角色」。究竟這群反派角色背後的邪惡組織隱藏著什麼樣的驚天陰謀？究竟誰是真正的幕後黑手呢？種種謎團線索將隨著故事開展浮現。