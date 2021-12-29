NCC於29日公布眾所矚目的「數位通訊傳播服務法」架構，大型網路平台業者將被納管為「指定線上平台服務提供者」，必須「善盡責任義務」，包括揭露透明資訊義務，以及未善盡義務將被開罰等規範，至於罰責及罰款，需等到「數位通訊傳播服務法」於一月底正式對外公布細節及內容。

至於那些平台業者將被納管？NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，將依用戶數還是活躍用戶規模界定。市場普遍認為，Google、臉書、Youtube等大型跨國平台業者將被規管，而這也是台灣第一次納管跨國大型網路平台業者。

翁柏宗表示，NCC後續將召開三場公開說明會及公聽會，聽取公協會及產業界意見後，預定明年六、七月將法案送出NCC至行政院審核、再送到立法院審議。

NCC表示，29日公布的「數位通訊傳播服務法」（簡稱數通法）草案架構，強調維護網路言論自由、促進資訊自由流通，並參考馬尼拉中介者責任原則（Manila Principles）及聖塔克拉拉原則（Santa Clara Principles），對數位通訊傳播服務提供者課予相關責任及義務，以保障數位環境之安全。

草案預計共11章，至於草案條文將在該會委員會議審議通過、完成法制作業後再行將草案全文上刊該會網站，並將接續辦理公開意見徵詢程序，聽取各界卓見。

NCC表示，網際網路改變了全球產業秩序與社會溝通模式，已成為現今主要傳播媒介，網路傳播需要透過一連串「中介者」以傳遞及接收資訊，網路中介者在內容匯聚、散布及獲取上扮演的關鍵角色，使其成為近來世界各國法制研議規管的焦點。

NCC說明，數通法草案參考歐盟數位服務法（DSA）草案等國際相關法制規範，以數位通訊傳播中介服務提供者為規範對象，並以自律先行，強化規管對象之義務及資訊透明度，並加入他律、法律等公私協力概念與作為，以彰顯多方參與的網際網路治理（Internet Governance）精神。

該草案共11章，規範要項包括：基本權利維護、數位通訊傳播中介服務提供者之免責要件、數位通訊傳播中介服務提供者之義務、線上平臺及指定線上平臺之義務、公私協力合作、專責機構之設立及相關罰則等。

NCC強調，針對各界關切網路內容之處理，網路世界為實體社會之延伸，由政府各部門依其權責及主管法令規範處理，數通法草案介接各部會實體作用法，如網路出現違法內容，各法律之中央主管機關得經法院程序後始得限制該違法資訊。

數通法草案主要涵蓋中介服務提供者資訊揭露、提出透明度報告、通知及回應等相關義務。此外，為強化對使用者之保障，該草案要求線上平臺如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等相關限制行為時，必須說明原因，並提供異議機制，以保障使用者權益。

更重要的是，草案課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。另外，針對規模較大之線上平台，該草案要求平台必須每年進行風險評估管理，並接受外部獨立稽核，以確保其服務不會受到惡意濫用，對社會造成危害。

NCC補充，為了有效促成自律機制之運作及落實，草案規劃設立專責機構，以納入多方利害關係人觀點及參與，促進並協助業者落實自律機制，推廣資訊素養教育，強化產業與政府機關、民間社會之溝通交流，共同打造一個自由、安全的網路環境。

NCC強調，此次提出之數通法草案，係參考國際法制規範趨勢及我國情境，經該會工作小組密集討論後擬定，29日的委員會議就草案的架構及原則進行討論，草案條文全文後續將在該會委員會議審議通過、完成法制作業程序後對外周知，並將接續辦理說明會、公聽會及部會協商程序。