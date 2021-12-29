基隆1名男子日前在網路上認識15歲女友小芳（化名），2人在小芳住家附近的空屋和防火巷等處發生關係多達11次，甚至都未有避孕措施，導致小芳去年9月身體不適送醫，一查果然發現已懷孕，家人憤而提告；法官考量到2人均是合意性交，且事後男子與家人達成和解，判處有期徒刑6月，可緩刑2年。

判決書指出，男子在社群平台結識當時年僅15歲的小芳，進而交往後，2人多次在基隆各地約會時發生關係至少11次，地點遍及小芳住處附近的空屋和防火巷等處，最後是因為小芳身體不適，經家人帶去就醫後意外發現懷孕，才曝光2人關係，家人憤而提告。

基隆地院審理時，小芳在庭上坦承2人是兩情相悅、屬合意性交，對方男子並未違反她的意願、強迫性行為，男子也向法官證稱在發生關係之前皆有獲得小芳的同意。

法官認為事後小芳家裡已與男子達成和解，衡量2人當時為情侶關係，依與14歲以上未滿16歲女子性交等11罪，判處陳男應執行有期徒刑6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。