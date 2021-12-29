永大機電（1507）29日舉辦線上法人說明會，永大機電表示，2021年截至第三季為止，雖受到疫情影響，但公司表現仍優於大環境，市佔率持續保有三成以上，合併營收相較前一年度成長近二成，對於2022年營運則保守看待，已隨原物料價格走勢，適時調整產品價格。

永大第三季營收46.65億元，年增10.2％，稅後淨利2.15億元，年減51.4％，每股純益為0.53元。累計前三季營收130.47億元，年增20.5％，營業利益為9.5億元，年減1.9％，稅後淨利7.05億元，年減27.8％，每股純益為1.73元。

永大總經理蔡尚育指出，2021年前三季營業利益及淨利較去年同期衰退，主因原物料價格上漲所致，目前台灣房地場市場前三季買賣移轉棟數年增7.3％，住宅建照面積年增6.3％，主要受疫情影響成長幅度放緩，但電梯需求仍穩定。

蔡尚育表示，因應疫情及公司永續發展，永大機電表示將以ESG企業永續發展為目標，推動節能、減廢、降耗，並重視社會關懷及公司治理，未來也將以符合新世代需求的綠色節能電梯、全方位防疫電梯及E PASS智能安全電梯為主要產品推進。