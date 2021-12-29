華碩轉投資28.48％的小金雞-力智（6719）初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（29）日進行競拍，競拍結果得標均價為803.69元，預計明年元月13日以每股589元上市，以今日在興櫃收盤均價895.95元來看，未來公開申購戶若抽中1張，潛在獲利就高達30.695萬元。

力智IPO案，共辦理競價拍賣股數5076仟股，公開申購股數為2220仟股。此次參與投標之投標單筆數計5911筆，合格標單共5662筆，以美國標決定競拍得標價格，今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣。

開標結果最低得標價795元、最高得標價850.6元，得標加權平均價803.69元；另依相關處理辦法規定，力智競拍最低承銷價格為507.76元，此次辦理公開申購價格為589元，111年1月3～5日為公開申購期間；111年1月7日為公開抽籤日。