根據實價揭露資料，台北市信義區豪宅「台北信義」今年首度出現交易，低樓層的4樓以2億2680萬元賣出，單價每坪約180.1萬元，比去(2020)年樓上8樓成交的單價172.5萬元還高，顯示原屋主的出場時間點相當漂亮。

觀察去年台北信義僅有3筆交易，其中位於8樓的144.4坪以2億1700萬元成交，單價約172.5萬元；10樓戶則是156.3坪，以2億2000萬元成交，平均單價171.2萬元，今年最新交易的4樓，坪數同樣是144.4坪，交易單價竟賣得比樓上還高，格外引人矚目。外傳大S(徐熙媛)則是在2016年間以3.6億元買下頂樓戶，坪數約225坪。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，台北信義屋齡9年，預售時低樓層行情落在每坪95-130萬元，社區單價最高出現在2013年的10樓戶，每坪195萬元。此次出售的4樓戶屋主裝潢後鮮少自用，曾經出租給荷蘭駐台官員，目前豪宅租屋市場上也有出租物件，每月租金價格約在33-36萬元之間，今年還出現一筆38.9萬元的出租交易，成為今年豪宅租金王，顯示台北信義在信義豪宅區的地位。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，一般住宅大樓都是越高樓層越高貴，因此不少豪宅的最高價都落在頂樓戶，最低價通常就會出現在2到4樓之間，尤其在預售期間，4樓因為諧音關係較不討喜，有時建商還得送裝潢或是經過特別包裝，反之，如果是門牌有8或是8樓戶，因為諧音「發」的加分作用，通常人氣比較高，也最快被訂走。

除了樓層之外，張旭嵐表示，包括戶別坐向，轉手時的市場行情，以及屋主的裝潢都多少會影響身價，台北信義近年的交易並不多，頂樓22樓戶在2016年交易時，每坪單價約184萬元，今年4樓交易行情已經與頂樓相去不遠，低樓賣出高樓價，反映出近年房市受熱錢追捧下，豪宅價格也有回溫的趨勢。