新竹台大分院生醫醫院竹北院區「婦幼醫學中心」設置全台唯一、自丹麥引進的「情境感知樂得兒待產室(Sensory Delivery Room

SDR) 」，透過光波及音樂，調解產婦待產情緒，以幫助順產。（莊旻靜攝）

專供體重不足的早產兒使用的保溫箱，具備完整設備，降低早產兒量體重、治療等移動的風險。（莊旻靜攝）

新竹台大分院生醫醫院竹北院區「婦幼醫學中心」兒科加護病房設備到位，可照顧0至18歲的嬰幼兒到青少年。（莊旻靜攝）

新竹台大分院生醫醫院竹北院區「婦幼醫學中心」29日舉辦開幕剪綵典禮，為新竹縣首個醫學中心等級的婦幼醫學中心，整合生殖、婦科、產科到兒科照護一條龍，包含兒科中重度、重度加護病房設備一次到位，未來將提供高品質醫療，守護新竹地區的婦女、兒童健康。

新竹縣長楊文科出席剪綵儀式，他指出，新竹縣每年約有4807名新生兒出生，其中有2291名寶寶為竹北市籍，將近半數，婦產科、兒科需求量大，期許為婦幼醫學中心開幕，增添在地婦幼醫療資源。

新竹台大分院院長余忠仁表示，婦幼醫學中心特聘台大醫院婦產科醫師李建南教授擔任主任，明年1月起，婦幼醫學中心將有3院區共19名婦產科醫師、27名兒科醫師服務，婦產科包含產後病房共20床、待產床8床，可提供24小時緊急剖腹生產、無痛分娩及剖腹產後術後止痛服務。

此外，婦產科也斥資百萬打造全台唯一一間自丹麥引進的「情境感知樂得兒待產室(Sensory Delivery Room SDR) 」，可透過光波、音樂，舒緩產婦待產的情緒及節奏，並聘有專業助產師，協助產婦生產。婦產科亦有醫師可提供孕婦運動諮詢，或是產後哺乳等，從產前到產後，都關心母子需求。

兒科也比照台大醫院格局，設置新生兒、兒科中重度及重度加護病房、兒童重症負壓隔離室等，麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台專供早產兒、體重不足新生兒使用的保溫箱，減少巴掌仙子移動機會及可能產生的後遺症。

婦幼醫學中心亦提供高危險妊娠照護、高層次超音波、產前遺傳診斷、孕產婦運動專業指導、胎位外轉術、子宮內胎兒治療諮詢、不孕症諮詢等，竹北院區也將4樓打造成完整的婦產科、兒科病房，也打造親子共讀區，降低兒童就醫的不適，照護兒童的生理及心理。

楊文科、科技部竹科管理局長王永壯、台灣大學副校長張上淳、台大醫學院長倪衍玄、婦幼醫學中心主任李建南等人，應邀共同剪綵，為「婦幼醫學中心」營運揭開序幕。