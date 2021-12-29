第四集報告老闆來聽聽唯泰老師分析人人口中的高股息ETF，到底哪幾檔報酬率最好，而國際股市出現連續性上漲，Omicron變種病毒的衝擊對資本市場來說，已經出現利空鈍化的反應。

陳唯泰說，以過去經驗來說，在相對高檔我們希望它穩穩的漲，不要出現大幅度的衝高，或是成交量出現大幅度的放大，當行情在高點的時候，大家都在車上一有風吹草動就很容易把手上股票拋售，這個時候大幅度拉高反而會引發獲利了結賣壓，每天漲一點每天漲一點，反而不容易回檔。

在成交量部分，也千萬不要突然出現放大，一下放大到三千五百億以上，陳唯泰認為，這就是告訴投資人未來行情可能會出現轉折之前的一個警訊，再者這一波原本是屬於中小型人氣股在帶動，後來才引動外資的認錯行情，所以領先上漲的中小型人氣股不可以出現重挫，尤其是連續兩天以上的重挫很可能就是原本的內資或者是業內中實戶跟主力逢高去做獲利了結的動作。

另外，高股息ETF、主題式ETF等兩大族群，是目前台北股市當中最受投資人喜愛的。

陳唯泰指出，存股族或高股息ETF，金融股會是基本盤，包括兆豐金、第一金、中信金跟國泰金這4檔ETF可以考慮存股；電子股的部分，下游的電子股在台灣來講比較具有競爭力。

陳唯泰分析，代工一定找台灣、零組件一定找台灣，所以有這兩個優勢，基本上訂單即便是有在做挪移，大概都不會離開台北股市，電子產業的範圍像是光寶科、緯創、廣達、華碩、聯強這些都是很多ETF的成份股，都共同持有的個股，所以投資朋友也可以特別留意。