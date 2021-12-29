Nikola Vucevic tonight:



24 PTS

17 REB

6 AST

4 BLK

4 3PT



No player in NBA history has ever had (or exceeded) that stat line. pic.twitter.com/N8DorxQPst — StatMuse (@statmuse) December 28, 2021

公牛中鋒武切維奇（Nikola Vucevic ）28日對老鷹打出一場很特別的數據：24分、17籃板、6助攻、4阻攻、4顆三分球。根據《StatMuse》統計，如果把這些數據綜合起來看，歷史還沒有人可以在單場比賽同時滿足這些數據，美媒《Yardbarker》稱讚這是連麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）都達不到的表現。

武切維奇說：「我覺得數據應該要從5、10、15、20、25場比賽來看，這是連續性的。顯然很難找到和我一模一樣的數據，24分、17籃板都是隨機數字，我很高興能有好表現，在各方面幫助球隊獲勝。儘管這數據很棒，但我不是特別關心自己是唯一做到的球員。」身為內線球員，武切維奇上季有40%外線命中率，每場平均出手6.3次三分球。

一些球迷在網路討論時指出，這種隨機數字絕不是一種值得追求的歷史紀錄，別人也可以填入「2次灌籃、5顆空心球、3個進攻籃板、1次技術犯規」這種亂數成績來無限創造新紀錄。

事實上武切維奇本季狀況不佳，場均跌到15.8分、投籃命中率42%，罰球命中率從84%跌至64%。隊友迪羅薩（DeMar DeRozan）說：「我知道武切有多麼努力，我絕不會因為某段時間的低潮來評判。他在自己的位置具有統治力，聯盟最好的內線球員之一。我一向對他有信心。」