林靜儀指「拍桌飆罵」影片移花接木 顏寬恒酸：日久見人心用騙的不長久

國民黨文傳會公布林靜儀拍桌怒罵公務員影片，批評她擔任立委時耍官威，林靜儀則駁斥是移花接木，國民黨候選人顏寬恒29日受訪表示，「路遙知馬力，日久見人心」，中市新聞局前局長卓冠廷也批評公托、公幼政見抄自立委高虹安，顏指出是好的政見，只要是對社會有幫助之事，都會彼此合作。

林靜儀指國民黨文傳會所公布的影片是移花接木，顏寬恒表示，路遙知馬力，日久見人心，因為「用騙的不長久」還是要一步一腳印，事實只有她自己才清楚。

另中市新聞局前局長卓冠廷在其臉書批評，顏寬恒的公托、公幼政見抄自立委高虹安及立法院法制局。

顏寬恒表示，小編有引用高虹安委員的看法，她的內容很符合現在的社會情況，與民眾黨之間只要是對社會有幫助之事，都會彼此合作，未來也會保持合作關係。反觀林靜儀和卓冠廷還有民進黨，在這方面完全沒有提出任何建議及方法，只不斷的批評、指控、鬥爭，選舉已經進入最後10天，沒有提出相關政見，對於如何協助幼兒教育和如何協助少子化的方法，都只是在進行選舉的鬥爭，看不出來他們到底是為了選舉，還是為了這個國家；因此也請他們提出利國、利民的政策和方法。