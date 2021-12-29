台東縣私立牧心智能發展中心辦理年度成果展，牧心主任許秋霞希望藉由各項社團培養孩子興趣。（蔡旻妤攝）

台東縣私立牧心智能發展中心辦理年度成果展，牧心主任許秋霞希望藉由各項社團培養孩子興趣。（蔡旻妤攝）

台東縣私立牧心智能發展中心連續4年獲選「富邦公益大使」，今年共獲得8萬元社團經費，學員在年度成果展除了靜態展出拓香石及多肉植物DIY，更帶來動態太鼓及舞蹈表演。牧心主任許秋霞說，曾有學員想半途而廢，希望他們從中學習為自己的選擇負責。

課程指導老師巴靜怡說，起初沒接觸過擴香石，「跟學員一樣從零開始學習」研習後再思考如何引導憨兒製作，其中石膏原料容易凝固、需快速攪拌，因此課前運用過期麵粉，讓孩子先熟練攪拌動作，避免浪費石膏原料

巴靜怡帶著憨兒調配石膏的比例，選擇顏色、造型等。她說，製作上要考量溫度、濕度，有些孩子手部精細動作不足，必須從旁協助，與孩子教學相長，一起成長，很有成就感。

本身喜愛跳舞的學員小蓉參加「舞媚兒」社團，她說，上課可習得不一樣的舞步，明年要繼續參加舞蹈社團；小潔參加「牧村拓栽」社團，製作小熊造型的拓香石，她細心說明製作流程，直呼很喜歡上課。

許秋霞表示，牧心每周規畫半天社團活動，在結構式的教導下陪伴孩子完成作品，能感受到憨兒享受在課程中獲得喜悅；除了透過各類社團培養孩子的興趣，也曾遇上有些孩子想半途而廢，希望憨兒能從中學習為自己的選擇負責。

台東牧心第4次獲選富邦公益大使，今年在網路票選更獲得第3名，加碼3萬元獎金，共獲8萬元挹注社團發展，開設手作拓香石、太鼓、舞蹈類等8個社團，讓學員依興趣自由選擇。