彰化市喬友大樓大火發生後，鑑定有危害公共安全疑慮，縣府20日已發函30日內限期拆除，並公告為迅行劃定都市更新地區，縣府舉辦「喬友大樓都市更新座談會」，113位所有權人已57人遞交意願書；員林市黃金帝國列為優先都更區29舉辦公展說明會，277位所有權人已176人遞交都更意願書。

彰縣府建設處表示，已限期喬友大樓拆除，並透過座談會提供地主多種未來可行的開發方案，說明都市更新概念與優勢；但考慮所有權人多，自行拆除不容易，縣府也同步準備發包，將於1月20日公告期滿代墊拆除再求償。

員林市黃金帝國從921大地震後被判定危樓，閒置至今，彰縣府列為優先都更區，29日舉辦公展說明會，277位所有權人已176人遞交都更意願書。（摘自Google Maps）

縣府指出，喬友大樓基地408坪，依都市計畫容積率只有360％，但大樓蓋得早，當時還未規範容積率，喬友現容積因此達到1187％，如果配合都市更新，還可再獎勵1.2％，若以建蔽率最小50％，容積率將達到1424％，15層樓還可成長到17樓左右，但所有權人也要考量開發成本，去選擇最適合的方案。

業者指出，保守以每坪以17萬元建造成本計算，未來開發商至少得投入13億元，但附近土地也增值達到每坪70萬元了，隨著土地高架化等，前景相當被看好，

員林市的黃金帝國在921大地震後，也成了危樓，隨著喬友大樓出事，更被並列彰化縣惡名昭顯的雙子危樓了，縣府也積極推動都更，10月8日召開說明會後，277位所有權人，至今已有176人繳交意願書。

建設處表黃金帝國地下4樓、地上14樓，基地面積788坪，現有容積率也達1156％，隨著員林184公頃重劃，房地產起飛，同意都更已衝到63.8％，超過法定的半數，且成立都更委員會，積極討論未來開發方式。